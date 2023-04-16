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8 metre çapında! Mantar aramaya çıkan gençler buldu

Konya Ovası'nda son dönemde sıkça görülen obruklar Aksaray'da ortaya çıkmaya başladı. Mantar aramaya çıkan gençler, yaklaşık 8 metre çapında 6 metre derinliğinde obrukla karşılaştı. Obruğun çevresinde yarılmalar ve küçük çapta çökmelerin olduğu da gözlendi

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İHA

  • Obruklar Konya Ovasının ardından Aksaray sınırlarında da görülmeye başlandı.
  • Mantar aramaya çıkan gençler buldu

    Obruklar çevre halkında tedirginliğe neden olurken, 10 gün önce bir obrukla karşılaşan Sultanhanı ilçesi sakinleri bugün 2. bir obrukla karşı karşıya geldi.
  • Mantar aramaya çıkan gençler buldu

    Köyden mantar aramak için araziye çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir obruk buldu. 
  • Mantar aramaya çıkan gençler buldu

    Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre mesafede oluşan obruk çevre halkında da tedirginlik oluşturdu.
  • Mantar aramaya çıkan gençler buldu

    Tepeköy çöl bölgesi olarak adlandırılan araziye motosikleti ile mantar toplamaya giden Ramazan Dölek (17) obruğu fark etti. Dölek, "Arkadaşlarımızla bu bölgeye mantar toparlamaya geldiğimizde etrafta motosiklet ile gezerken bir anda obruk karşımıza çıktı. Daha önceleri geldiğimizde bu obruk yoktu, bu obruk yeni oluşmuş ve açık alan olduğu için çok tehlikeli. Yetkililerin biran önce önlem almasını istiyoruz" dedi.
  • Mantar aramaya çıkan gençler buldu

    Oluşan obruğun 100 metrelik çevresinde de yer yer yarılmaların ve küçük çapta çökmelerin olduğu gözlendi.

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