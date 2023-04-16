Mantar aramaya çıkan gençler buldu

Tepeköy çöl bölgesi olarak adlandırılan araziye motosikleti ile mantar toplamaya giden Ramazan Dölek (17) obruğu fark etti. Dölek, "Arkadaşlarımızla bu bölgeye mantar toparlamaya geldiğimizde etrafta motosiklet ile gezerken bir anda obruk karşımıza çıktı. Daha önceleri geldiğimizde bu obruk yoktu, bu obruk yeni oluşmuş ve açık alan olduğu için çok tehlikeli. Yetkililerin biran önce önlem almasını istiyoruz" dedi.