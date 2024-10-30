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        Haberler Gündem Güncel Mantar, bir aileyi hastanelik etti | Son dakika haberleri

        Mantar, bir aileyi hastanelik etti

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormandan topladıkları mantardan yiyen aynı aileden 6 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:25
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        Mantar, bir aileyi hastanelik etti
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        İnebolu'ya bağlı Akgüney köyünde yaşayan M.E. (81), Y.E. (70), M.E. (52), F.E. (47), H.E. (46), M.E. (17) isimli aile üyeleri ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

        Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi zehirlenme şikayetleriyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişi, tedavi altına alındı.

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        #kastamonu
        #mantar
        #zehirlenme
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