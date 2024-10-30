Mantar, bir aileyi hastanelik etti
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormandan topladıkları mantardan yiyen aynı aileden 6 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 30.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:25
İnebolu'ya bağlı Akgüney köyünde yaşayan M.E. (81), Y.E. (70), M.E. (52), F.E. (47), H.E. (46), M.E. (17) isimli aile üyeleri ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.
Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi zehirlenme şikayetleriyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişi, tedavi altına alındı.
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