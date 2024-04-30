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        Mantar toplarken ayının saldırısına uğradı

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:39 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:39
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        Mantar toplarken ayının saldırısına uğradı
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        Tercan ilçesinin Yaylım köyü kırsalında kuzeni Gökhan Doğan ile birlikte mantar toplamaya giden Feyaz Doğan (27), aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

        Kuzeni Gökhan Doğan’ın yardımı ile ayının saldırısından kurtulan Feyaz Doğan kafasından, kolundan ve bacağından yaralandı.

        Fotoğraf: AA

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Feyaz Doğan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Feyaz Doğan’ı önce Tercan Devlet Hastanesine, ardından da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Doğan, AA muhabirine, insanların doğada dolaşırken dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Saldırı sonrası yaralı bir şekilde 2-3 kilometre yol yürüdük. Telefonun çektiği yerden 112’yi arayarak yardım istedik. Ambulans biz bulunduğumuz yerden kısa sürede alarak hastaneye getirdi." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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