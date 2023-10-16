Mantara gittiği ormanda kayboldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesi'nden Şapçı köy ile Alabarda köyü yakınlarına dün akşam mantar toplamaya giden Erdoğan Sezer (65), bir daha evine dönmedi.

Sezer'e ulaşamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezer'i bulmak için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.