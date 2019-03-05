Kariyerini Rusya ekiplerinden Lokomotiv Moskova'da sürdüren ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes kadro dışı kaldı!

Rubin Kazan ile Rusya Kupası'nda rövanş maçına çıkacak olan Lokomotiv Moskova'da Portekizli yıldız maç kadrosuna dahil edilmedi. Rusya'da yer alan haberlere göre Fernandes, kadro dışı kaldı.

Uzun süredir Lokomotiv Moskova'yla olan sözleşmesini yenilemediği için gündemde olan Fernandes'in adı Galatasaray'la da anılıyordu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önce Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri olan Lokomotiv Moskova maçları öncesinde Fernandes'i beğendiğini belirtmişti.