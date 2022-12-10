2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya Milli Takımı'nın tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdı.
36 yaşındaki Bayern Münihli file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezonu kapattığını bildirdi.
Neuer paylaşımında, "Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor." ifadelerini kullandı.
Almanya Milli Takımı formasıyla 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Neuer, Bayern Münih'te 10 Bundesliga, 2'şer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
YORUMLAR