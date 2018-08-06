İstanbul’da birçok işyerine girerek, kasaları manyetik matkapla açarak soyan 12 kişilik çete çökertildi. Güvenlik kameralarına yakalanan ve kimlikleri tespit edilen çete üyelerine operasyonla yakalandı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; İstanbul’un Sultangazi, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Güngören, Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde son aylarda benzer hırsızlık olayları yaşandı. Bu bölgelerde İş hanlarına dadanan hırsızlar, kasaları açarak içindeki paraları çalıyordu.

ÖNCE KAMERALAR ELDE EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, birbirine benzer bu olayları mercek altına aldı. Önce işhanlarında güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde yüzleri kapalı hırsızlar, kasaları manyetik matkapla açıyorladı ve paraları alıp kaçıyordu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Polisin 2 aylık takibinin ardından çetenin önemli adamları tespit edildi. Elde edilen tüm delilerin ardından 9 ayrı yere operasyon düzenlendi. 12 şüpheli yakalandı. Bir adet ruhsatsız silah, kasa açmaya yarayan manyetik matkap ve 21 bin lira para ele geçirildi. Soruşturmanın ardından adliyeye gönderilen 12 kişiden 10’u tutuklandı.

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