Mapfre, geleceğin trafiğini ‘Şehrin Akıllı Çocukları’ ile tasarlıyor!  

Toplumsal gelişim, sağlık, kültür, yol güvenliği gibi konularda farkındalık yaratmak ve topluma fayda sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yürüten Fundacion Mapfre, Türkiye’de geleceğin trafiğini tasarlamak üzere ‘Şehrin Akıllı Çocukları’ projesine başladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün de desteklediği projenin detaylarını, MAPFRE Sigorta Sosyal Sorumluluk Yöneticisi Pınar Gökgöl Gümüş paylaştı. Proje ile çocuklara trafik kurallarını ezberletmek yerine, çocukların yol güvenliğine dair çözüm üretme yeteneğine sahip olmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Gümüş, “Günümüzün çocukları 2030 yılı civarında trafikte aktif olacak ve şimdiye göre çok daha gelişmiş, akıllı ve güvenli araçlar kullanacaklar. Bu akıllı araçlar kurallara zaten hakim olacağından, sistemleri desteklemek ve yeni çözümler sunmak daha fazla önem kazanacak. Bu nedenle Şehrin Akıllı Çocukları projesiyle geleceğe odaklanarak geleceğin trafiğini, ulaşım sistemlerini ve şehirlerini, geleceğin mimarları olan çocuklarla tasarlamayı hedefledik” dedi.

SOR, KEŞFET ÜRET

Hedef kitlesini 5 - 14 yaş grubu çocukların oluşturduğu proje kapsamında, Hayal Gücü Merkezi oluşumu iş birliğinde ‘Sor, Keşfet, Üret’ metodolojisinden faydalanarak çocuk toplulukları kurduklarını söyleyen Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü, “Çocukların soruları, merakları ve yapabilirim dedikleri becerilerini temel alarak yapılandırılan bu metodoloji kapsamında ilk etapta okullardaki gönüllü öğretmenlere mentorluk eğitimi veriyoruz. Öğretmenler de bu metodolojiyi uygulayarak çocukları yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda yönlendiriyor. Ardından çocuklar kendi topluluklarını oluşturarak projeler üretmeye başlıyor. Bu süreçte çok yaratıcı projelerle karşılaştık. Örneğin çocuklar uzayda geçen ve trafik sorununu konu alan bir hikaye yazabiliyor, beste yapabiliyor ya da konuyu robotik bir çalışmayla ele alabiliyor. Çocukların yalnızca kendi gruplarıyla değil, farklı okullardan çocuklarla da fikirlerini paylaşmaları için bir de dijital portal hazırlıyoruz. Bu sayede çocuklara, trafik sorununun sadece toplumdaki bir kişinin yaptıklarından dolayı oluşan bir problem değil, aksine toplumun tüm paydaşlarıyla var olduğu ve birlikte çözülebileceği fikrini de aşılamaya çalışıyoruz.” Şehrin Akıllı Çocukları projesi, 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılında İstanbul’daki 20 okulda gerçekleştirilecek. 10 gönüllü mentor öğretmenin çalışmalara başladığı proje ile hem yüz yüze hem portal aracılığıyla binlerce çocuğa ulaşılması hedefleniyor. İlk etapta üç yıl olarak planlanan projede, belirli dönemlerde yarışmalar düzenleyerek yol güvenliğine dair en iyi önerileri sunan projelerin ödüllendirilmesi hedefleniyor.