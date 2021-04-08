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Marafona özür diledi! Beşiktaş maçı sonrası gündeme oturmuştu

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Alanyaspor'un kalecisi Marafona mücadelenin sonrasında özür diledi. Performansı nedeniyle eleştiri konusu olan ve Ghezzal'den yediği gol sosyal medyada çok konuşulan Portekizli file bekçisi "Bazen bir futbolcunun kariyerinde korkunç ve anlaşılma anlar olur. Bugünkü de gurur duymayacağım maçlardandı. Özür diliyorum" ifadelerini kullandı

Marafona özür diledi! Beşiktaş maçı sonrası gündeme oturmuştu

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yen,len Alanyaspor, ligde üst üste 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibinin kalecisi Marafona da kişisel Instagram hesabından Beşiktaş maçındaki performansı nedeniyle taraftarlarından özür mesajı yayınladı.

Marafona mesajında "Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bugünkü de benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim" sözlerini kullandı.

33 yaşındaki Portekizli kaleci bu sezon 31 maçta 33 gol yedi, 9 maçı ise gol yemeden tamamladı.

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