Maraşlı dizisi ile seyircilerin karşısına geçen Alina Boz, kısa bir süre önce Neflix'in Aşk 101 dizisinde rol almıştı. Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında? İşte genç oyuncu hakkında merak edilen detaylar...

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Orada Türkçe öğrendi ve ilkokula gitti. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.

Oyunculuk kariyerine yaşında 2013 yılında on beş yaşında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başladı. Paramparça dizisinde Hazal olarak, oyuncu Nurgül Yeşilçay ile birlikte çalıştı. 2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol aldı. 2017 yılında Bölük filminde rol aldı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakteriyle. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı.

Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de başrol oynadı ve Eda karakterini canlandırdı.