Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcao, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Antrenmanda sol üst adale grubunda ağrı hisseden Konstantinos Mitroglou’nun tedavisine başlandı. Oyuncunun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.