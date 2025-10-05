Habertürk
        Marcel Licka: Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Marcel Licka: Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait" dedi.

        Giriş: 05.10.2025 - 20:53 Güncelleme: 05.10.2025 - 20:53
        "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz"
        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Süper Lig’de oynadığı 8 maçta 3 puanla sonuncu sırada bulunmalarıyla ilgili konuşan Licka, "Problemimiz gol olmaması. Bunu kabul ediyoruz fakat yediğimiz goller de çocukça. Bugün de o çocukça gollerden yedik. İkinci yarı başlamadan önce ilk yarıdaki pozisyonların analizini yaptık. Aynı gösterdiğim pozisyonlardan golleri yedik. İki gol tamamen aynıydı. Süper Lig seviyesinde bu hataları yapamazsınız. Biz bu hataları tekrar ediyoruz. Konuşuyoruz, analiz yapıyoruz, oyunculara yardımcı olmaya çalışıyorum ancak anlamıyorlar. Ben artık ne yapabilirim? Samsunspor maçından sonra iki haftadır çalıştığımız şey savunma. Hep buna benzer şeyler üzerinde çalışıyoruz. Ömrümü harcadım, zamanımı da harcıyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait. 8 maç yaptık, 1 galibiyetimiz var ve Süper Lig seviyesinde bir takıma sahip değiliz. Bu kötü durumdan dönebilmek için çalışmamız gerek. Eğer gerçekten bir insan çalışmayı isterse geri dönüş yapabilir. Ancak bugün yediğimiz iki golü görünce ilerleme kaydedemediğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        "ŞU ANDA LİGİN EN KÖTÜ TAKIMIYIZ"

        Takımın kötü gidişatının devam etmemesi için ne yapacağının sorulması üzerine ise Licka, "Kariyerim takımın gidişatına bağlı ve şu anda gidişat hiçbir şekilde iyi değil. Şu anda ligin en kötü takımıyız. Ben de ligin en kötü hocası durumundayım. Kendim hakkımda şu anda hiç pozitif bir şey düşünemiyorum. Burada her şey sonuçlara bağlı oluyor. Sonuçlar iyi olursa ben de iyi biri olurum. Sonuçlar kötü olursa kimse benim yüzüme bakmaz. Bu sebepten çalışmamız gerekiyor. Videolarla daha çok zamanımı açmam gerekiyor. Her zaman olduğu gibi ömrümü harcamam gerekiyor. Şu ana kadar oyuncuların bilmesi gereken şeyleri onlara öğretmek durumundayım. Bunu yapmam gerek. Bu benim işim. Sadece çocuklara yardım edeceğim" diye cevap verdi.

