        VavaCars Fatih Karagümrük Marcel Licka: Tek sorumlu benim

        Marcel Licka: Tek sorumlu benim

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, "Tek sorumlu benim" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        23.08.2025 - 00:33
        Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, 2-0 yenildikleri Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        "TEK SORUMLU BENİM"

        Çek teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Oyun nedeniyle tek sorumlu benim. Bu benim hatamdı. Geceyi özetlemek gerekirse tek kelimeyle felaketti." ifadelerini kullandı.

        İç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamalarıyla ilgili bir soru üzerine Licka, "Daha küçük bir statta oynamayı tercih ederim. Ateşli bir atmosfer yaratabiliriz. Zemin güzel, aslında oyuncuların tadını çıkarabileceği bir zemin. Ancak sahada tek bir takım vardı ve Göztepe sonucu hak etti." şeklinde görüş belirtti.

