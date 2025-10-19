Habertürk
        Marco Asensio: Bu ligde kolay maç yok - Fenerbahçe Haberleri

        Marco Asensio: Bu ligde kolay maç yok

        Fenerbahçe'nin orta sahası Marco Asensio, 2-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu ligde kolay maç yok" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 22:45 Güncelleme: 19.10.2025 - 22:45
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin orta sahası Marco Asensio, galibiyeti değerlendirdi.

        "BU LİGDE KOLAY MAÇ YOK"

        Asensio, galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öncelikle çok mutluyum. Her şeyden önce galibiyetten dolayı mutluyum. Aldığımız 3 puan önemliydi. Bu ligde kolay maç yok, farkındayız. Taraftarlarımız önünde galip gelmek önemliydi, mutluyuz. Umarım attığım gol, gelecekte diğer gollerimi getirir." ifadelerini kullandı.

        "AMACIMIZ FENERBAHÇE'Yİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA GETİREBİLMEK"

        Takımın hedeflerinden bahseden İspanyol futbolcu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Amacımız, Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya getirebilmek. Ben de katkı sağlamak, en iyimi göstermek istiyorum. Kariyerim açısından Fenerbahçe'de başarılı olmak çok önemli. Hedefimiz lig şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin hak ettiği şey bu." şeklinde konuştu.

        İSMAİL YÜKSEK AÇIKLAMASI

        Takım arkadaşlarının performansına da değinen Asensio, "İsmail iyi bir maç çıkardı. Sadece İsmail özelinde değil, kolektif olarak gelişmeye devam edeceğiz. Defansif ve ofansif olarak takım halinde yapmamız gerekenleri yapmalıyız. Herkesin amacı Fenerbahçe'yi iyi noktaya getirmek. Bunun için çok çalışacağız ve çok iyi yerlere geleceğiz." dedi.

