Marco Asensio: Güzel bir geri dönüş yaptık

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'de 2 gol ve 1 asistlik performans gösteren Marco Asensio, galibiyeti değerlendirdi.

"GÜZEL BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK"

Mücadeleyi değerlendiren Asensio, "Çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık." dedi.