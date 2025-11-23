Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Marco Asensio: Güzel bir geri dönüş yaptık - Fenerbahçe Haberleri

        Marco Asensio: Güzel bir geri dönüş yaptık

        Fenerbahçe'nin formda oyuncularından Marco Asensio, 5-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir geri dönüş yaptık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 22:35 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:35
        "Güzel bir geri dönüş yaptık"
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'de 2 gol ve 1 asistlik performans gösteren Marco Asensio, galibiyeti değerlendirdi.

        "GÜZEL BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK"

        Mücadeleyi değerlendiren Asensio, "Çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık." dedi.

        "İKİ GOL DE İNANCIN ÜRÜNÜ"

        Attığı goller hakkında konuşan İspanyol yıldız, "İlk gol aslında, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü. İlk golü bulunca her şeyin değişeceğini düşünüyorduk. İkinci gole benzer bir gol nasıl oldu en son ama iki gol de inancın ürünü!" ifadelerini kullandı.

