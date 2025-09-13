Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Marco Pezzaiuoli: Sıfır puandan daha fazlasını hak ettik - Rams Başakşehir Haberleri

        Marco Pezzaiuoli: Sıfır puandan daha fazlasını hak ettik

        Başakşehir Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli, bugün Beşiktaş karşısında sıfır puandan daha fazlasını hak ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 23:30 Güncelleme: 13.09.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sıfır puandan daha fazlasını hak ettik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli, "Kolay değildi buraya gelmek. Sadece 2 gün çalıştık. Milli arada çok sakat oyuncumuz vardı. Sadece 11 kişiyle idman yaptık. Oyuncuların moralin yüksek tutmaya çalıştık. Sıfır puandan daha fazlasını hak ettik. İlk yarıda iyi oynadık ama istediğimiz gibi gitmedi Kontralar yakaladık ama sonuçlandıramadık. İkinci yarıda daha dengeli oyun vardı. Elimize fırsatlar geçti yine. Duran toplara çalışmıştık ama ben biraz pasiflikten dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. 1-0’ı bir şekilde bulduk. Bu golle Shomurodov da özgüvenini kazandı. Sonra maç 1-1 oldu. Kemen’in faul beklentisi vardı o golden önce. İkinci gol bizim için kötü oldu. Ortada 40 metreden gelen top savunulması daha kolay ama bir gol yedik ve maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

        Pezzaiuoli, ayrıca prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Nuri Şahin’in de daha pozitif bir futbol oynayacağına inandığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları