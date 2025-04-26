Nesine 2. Lig 33. hafta müsabakaları ile Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 13 maç belirlendi.

Bursaspor ve Muğlaspor'un 2. Lig'e çıkmayı garantilediği 3. Lig'de normal sezon heyecanı bugünkü maçlarla tamamlanacak. Normal sezonu gruplarında lider tamamlayan 4 ekibin doğrudan 2. Lig'e yükseleceği ligde, 2 takım da play-off maçlarının ardından 2. Lig vizesi alacak. Her grupta son 3 sırayı alanlar Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

Gruplarını 2. sırada tamamlayan ekipler direkt play-off 3. turunda mücadele edecek.

İşte günün canlı yayınlanan maçları:

2. Lig Kırmızı Grup

Somaspor - Ankara Demirspor (HT Spor YouTube)

3. Lig 1. Grup

Düzce Cam Düzcespor - Belediye Kütahyaspor (HT Spor YouTube)

Karşıyaka - Bursaspor (HT Spor YouTube)

3. Lig 2. Grup

Nesine 2. Lig Beyaz Grup15.00 Kırklarelispor - Batman Petrol Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)15.00 Sarıyer - Altınordu (HT Spor TV)

3. LİG'DE SEZON TAMAMLANIYOR

Normal sezonu gruplarında lider tamamlayan 4 ekibin doğrudan 2. Lig'e yükseleceği ligde, 2 takım da play-off maçlarının ardından 2. Lig vizesi alacak. Her grupta son 3 sırayı alanlar Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

REKLAM

Gruplarını 2. sırada tamamlayan ekipler direkt play-off 3. turunda mücadele edecek.

İlk turda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci karşılaşacak. Her grupta ilk turu geçen takımlar, ikinci turda çift maçlı eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek. İkinci turda kazanan takım, normal sezonda ligi 2. sırada tamamlayan ekiple üçüncü turda karşılaşacak. Bu tur çift maç üzerinden oynanacak.

Dört grupta da üçüncü tur maçlarını kazanan takımlar play-off finallerinde karşılaşacak. 1. Grup'un galibiyle 2. Grup'un galibi, 3. Grup'un galibiyle de 4. Grup'un galibi finalde karşı karşıya gelecek.

Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaların sonucunda kazanan 2 ekip, 2. Lig'e yükselen son takımlar olacak.