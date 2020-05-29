Mardin'de 800 yıllık tarihi camide cuma namazı kılındı

AA

MARDİN (AA) - Cami avlusunu ve bahçesini dolduran vatandaşlar, tekrar toplu Cuma namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.Kızıltepe Belediye ekipleri ise vatandaşlara maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade verdi.''Camiyi evimizden daha çok özlemiştik''Cuma namazı kılan vatandaşlardan Ramazan Yıldırım, tekrar cuma namazı kıldıkları için tarifsiz sevinç yaşadıklarını söyledi.Yıldırım, yaklaşık 3 aydır Cuma namazı kılamamanın hüznünü yaşadıklarını belirterek şöyle dedi:''Çok şükür Allah'a hamd olsun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah bizler bu günleri gösterdi biz bunları yaşattı. Camiyi evimizden daha çok özlemiştik. Cami bizim birinci evimiz. Söyleyecek kelime bulamıyorum, çok duyguluyum. Allah'a binlerce şükür olsun ki, bize bu günleri nasip etti. Cumhurbaşkanımızdan en alt çalışanına, kim elini taşın altını koyuyorsa Allah ondan razı olsun, hepsinden.''