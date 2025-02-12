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        Haberler Gündem Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 23:12 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:12
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        Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen Şükrü U'nun (45) kullandığı otomobil ile Ali A. (61) idaresindeki traktör çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Davut A. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Ali A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlu Davut A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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