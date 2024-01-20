Mardin'de şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Mardin'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada bir hesaptan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerle ilgili provokatif paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

AA'nın haberine göre; ekipler, paylaşımların Kızıltepe ilçesindeki bir kişi tarafından yapıldığını belirleyerek, şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.