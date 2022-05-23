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Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü
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Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü
Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü
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AA

İlçeye bağlı Yandere Mahallesi'nde Süleyman Ermiş (65) ile aralarında husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ermiş, silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Ermiş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ermiş'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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