Mardin'de silahlı kavga kamerada: 3 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.