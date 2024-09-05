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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası! | Son dakika haberleri

        Sopa ve keser kullandılar! Mardin'den İstanbul'a nakliyat parası kavgası

        İstanbul Sultangazi'de, Mardin'den megakente taşınan bir müşteri ile nakliyeciler arasında ücret konusunda tartışma çıktı. Çıkan kavgada sopa ve keser kullanıldı. Olayda 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:20
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        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
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        Sultangazi'de nakliyeciler Mardin'den İstanbul'a taşınan müşteri ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadı.

        DHA'nın haberine göre kısa sürede büyüyen tartışmada nakliye çalışanları ile evini taşıdıkları kişi arasında sopalı, keserli kavga çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 156. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mardin'den İstanbul'a taşınan bir kişi ücret konusunda nakliye çalışanları ile tartışmaya başladı.

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        5 KİŞİ YARALANDI

        Nakliye çalışanları ile evini taşıdıkları kişi arasında tartışma kavgaya dönüştü. Nakliye çalışanları sopalarla saldırınken, bir kişi kamyonun kasasındaki kutudan keseri çıkararak kavgayı sürdürdü.

        Çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalıştı ancak olay sırasında 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polisin gelmesi ile sona erdi. Kavgada yaralananlar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavga anları ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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