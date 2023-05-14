Mardin Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mardin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Mardin başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Mardin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Mardin seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Mardin Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 81.93 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:49 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 81.6 oldu. Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 229.672 oyla yüzde 65.45 - Recep Tayyip Erdoğan: 115.709 oyla yüzde 32.98 - Sinan Oğan: 4.688 oyla yüzde 1.34 - Muharrem İnce: 820 oyla yüzde 0.23 oy aldı.



Mardin 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Mardin Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 80.97 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:49 itibarıyla yüzde 77.8 oranında açıldı. 2023 Mardin milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 183.357 oyla yüzde 55.89 - Cumhur İttifakı: 94.574 oyla yüzde 28.83 - Millet İttifakı: 25.394 oyla yüzde 7.74 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.780 oyla yüzde 0.53 - Ata İttifakı: 1.314 oyla yüzde 0.4 aldı. Saat 21:49 itibarıyla 2023 Mardin milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

