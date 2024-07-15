İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
Mardin'de, dün yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede ölen 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan'ın ardından, 11 yaşındaki Orhan Kemal Duva da yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor
Mardin'de kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva’ya (11) çarptı.
2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 2 çocuk, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DÜN İBRAHİM BUGÜN KEMAL CAN VERDİ
Tedaviye alınan İbrahim Halil Bumanhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan Orhan Kemal Duva da sabah saatlerinde doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Çocukların cenazeleri, otopsinin ardından Arap Mezarlığı’nda defnedildi.
SÜRÜCÜNÜN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Kaza ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.