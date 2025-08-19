Mardin'de olay, dün akşam saatlerine doğru Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi’ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle esnaf iki taraf arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

LEVYELERLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER DHA'daki habere göre levyelerin de kullanıldığı kavgada başına darbe alan Hasan Temel (69), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI Polis kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Temel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kafa travması geçiren Temel, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Ancak Hasan Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen bazı kişiler gözaltına alındı.