Ferhat, kavgada öldürüldü 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),(DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsal Akağıl Mahallesi´nde Ferhat Yiğit (21), tartıştığı kişinin silahlı saldırısında öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akağıl Mahallesi´nde meydana geldi. Ferhat Yiğit ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ferhat Yiğit, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ferhat Yiğit´in hayatını kaybettiği belirlendi. Yiğit´in cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2023-01-08 10:38:08
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