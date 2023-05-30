Mardin'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1´i asker, 14 yaralı

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada, aralarında tarafları ayırmaya çalışan bir uzman çavuşun da olduğu 14 kişi yaralandı.
Olay, öğleden sonra Mazıdağı ilçesinin kırsal Kocakent Mahallesi´nde meydana geldi. Düzgün ve Otay aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren kavgada, tarafları ayırmaya çalışan uzman çavuş Y.C. ile her iki aileden F.O., N.O., T.O., M.S.O., H.O., A.O., H.D., M.D., B.D., M.T.D., M.D., B.D. ve İ.A. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Mazıdağı Salih KESKİN
2023-05-30 17:13:44
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