Güneydoğu´da sıcak bunalttı; Mardin´de termometreler 47´yi gösterdi

Salih KESKİN-Selim KAYA-Gıyasettin TETİK-Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MARDİN-DİYARBAKIR,(DHA)HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Güneydoğu´da sıcaklık Mardin´de 47, Diyarbakır´da 46 dereceyi gördü. Mardin´de sıcaktan bunalanlar parklara akın etti, Diyarbakır´da ise çocuklar Anzele suyunda serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü, 20 Ağustos'a kadar bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı; kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği Mardin´de sıcaktan bunalanlar parklara koştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda serinleyen vatandaşlardan Hacı Hadi Saruhan (69), "Ben Kızıltepeliyim, orada oturuyorum, Kızıltepe Mardin´den daha sıcak olduğu için bu sabah sıcaklardan kaçıp merkeze geldim ama maalesef burada da aynı öyle sıcak. Sıcaklardan dolayı yandık, bunaldık. Biraz serinlemek için parkta vakit geçiriyoruz. Allah´a çok şükür, acaba öbür dünyada ne yaparız. Ondan korkuyoruz" dedi.

KAVURUCU SICAKTA EKMEK PİŞİRİYORLAR

Kızıltepe Kaymakamlığı ile Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle geleneksel tandır ekmeğinin varlığının sürdürülmesi ve kadınların istihdam edilmesi amacıyla kurulan `Kızıltepe Kadın Emeği Tandır Evi´nde de kadınlar kavurucu sıcağa rağmen üretime devam ediyor. Sabah erken saatlerde ekmek pişirmek için tandıra gelerek hamuru yoğurup hazır hale getirdiklerini belirten 3 çocuk annesi Zeynep Ekim (37), "Havalar çok sıcak, zaman zaman 45 dereyi bulan sıcakta çocuklarımız için çalışıyoruz. 2 kadın arkadaş sabahtan akşama kadar çalışıp 300 ekmek pişiriyoruz. O kadar sıcak oluyor ki, yüzümüz yanmasın diye kapatıyoruz. Ailemize, çoluk çocuğumuza destek olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MİDYAT´TA ESNAF, AĞACIN ALTINA SULU KLİMA SİSTEMİ KURDU

Mardin'in Midyat ilçesinde de vatandaşlar gündüz evlerinde kalmayı tercih ederken, turistler daha çok kapalı mekanları ya da gölgelik alanları tercih etti. Esnaf Beşir Akpınar da sıcaklıktan içeride duramayınca, iş yerinin önündeki ağacın altına sulu klima kurdu. Açık havada çalıştırılan klimayı görenler, bir süre bekleyip serinlemeye çalıştı.

DİYARBAKIR´DA ÇOCUKAR ANZELE´YE AKIN ETTİ

Sıcaklığın 46 dereceyi bulduğu Diyarbakır´da da kentin tarihi mekanları ve turistik mekanları boş kaldı. Çocuklar ise Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı´ndaki süs havuzuna akın etti. Tarihi Ongözlü Köprü´de işletmecilik yapan Yusuf Gümüş (32), sıcakların işlerine de olumsuz etki yaptığını belirterek, "Bölgemizde çok ciddi bir sıcaklık var ve vatandaşlar haklı olarak dışarı çıkamadığı için bizim işyerimizde de durgunluk var. Gölgede bile insan sürekli ter içerisinde kalıyor. On Gözlü Köprü yerli ve yabancı turistlerin en çok uğradığı tarihi bir yerdir. Bizim de burada kahvaltı işletmesi var ama vatandaşlar sıcaktan dolayı gelmiyor. Doğal olarak vatandaşlar akşam vakti buralara geliyor. Gündüz yaşanan durgunluk bizi çok etkiliyor" dedi.

'DİYARBAKIR ANORMAL BİR SICAK YAŞIYOR'

Evde sıcaktan bunalıp Dicle Nehri kıyısına gelerek ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Hamit Diken (47) ise, "Küresel bir durumdan dolayı Diyarbakır anormal bir sıcaklık yaşıyor. Havaların sıcak olmasından dolayı su kenarlarına, gölgelik alanlara gidiyoruz. Sıcaklardan dolayı ben de evden çıktım. Bu kafeye geldim. Havalar sıcak olduğu için buralar bomboş. Aşırı sıcak olduğu için insanlar çok rahatsız oluyor. Sıcaktan dolayı tarihi yerlerimizde rağbet yok" diye konuştu.

Anzele Parkı´na gelerek buradaki süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalışan İslam Ekin (13) ise, "Diyarbakır çok sıcak olduğu için ailemle buraya sabahtan akşama kadar suya giriyoruz. Acıktığımızda ise eve gidip yemek yedikten sonra tekrar geliyoruz. Klimalar bize etki etmiyor. Burada çok güzel serinliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN, Selim KAYA, Gıyasettin TETİK, Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2023-08-15 17:45:10