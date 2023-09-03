Usta bulamayınca, okul çatısını kendileri onardı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),(DHA)MARDİN´in Derik ilçesine bağlı kırsal Tepebağ Mahallesi´ndeki 8 derslik ve 460 öğrencisi bulunan Tepebağ İlk ve Ortaokulu´nun akıtan çatısı için ödenek çıkarıldı. Çağrılan ustalar işi yapamayınca, Okul Müdürü İlyas Aktop ve öğretmenler, çatıyı kendileri onardı. Aktop, "Geçen sene yağan yağmur sınıflarda damlatıyordu. İlçede bu işten anlayan ustaları bulamayınca, kendimiz 3 gün önce membranı serdik, sonra da çatıda kullanılması gereken tuğlalarımızı yerleştirdik" dedi.

Derik ilçesindeki kırsal Tepebağ Mahallesi´nde 460 öğrencisi bulunan 8 derslikli Tepebağ İlk ve Ortaokulu Müdürü İlyas Aktop, zamanla hasar görerek akıtan çatının onarılması için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´ne başvurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nce, onarım için ödenek çıkarıldı. Okul Müdürü Aktop, çatının onarımı için ilçede usta arayışına çıktı. Getirilen ustalar, tuğla olan çatının onarımını yapamayacaklarını, çatı sisteminden anlamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Aktop, Müdür Yardımcısı Ayetullah Temel ve diğer öğretmenler, satın aldıkları malzemelerle çatıyı kendileri onarmaya başladı. Aktop ve meslektaşları 1 haftada çatının onarımını bitirerek eğitime hazır hale getirdi.

Okulun müdürü İlyas Aktop, çatıyı kendi imkanlarıyla onardıklarını ifade ederek, "Geçen sene yağan yağmur, sınıflara damlıyordu. İlçede bu işten anlayan ustaları bulamayınca kendimiz 3 gün önce membranı serdik, sonra da çatıda kullanılması gereken tuğlalarımızı yerleştiriyoruz" diye konuştu. Müdür Yardımcısı Ayetullah Temel de, getirdikleri ustaların çatı sisteminden anlamadıklarını kaydederek, "2023-2024 eğitim öğretim yılına hazırlık olarak, okulumuzun çatısının onarımını gerçekleştirmeye başladık. İşten anlayabileceklerini düşündüğümüz 4-5 kişiyi getirdik ve baktırdık. Yapamayacaklarını söylemeleri üzerine kendimiz onarımını üstlendik" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2023-09-03 11:04:12