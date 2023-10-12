Mardin´de kütüphane inşaatında çökme: 4 yaralı

MARDİN´inKızıltepe ilçesinde yapımı süren kütüphane inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede 4 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi´nde meydana geldi. Yapımı süren kütüphane inşaatının birinci katına beton dökümü sırasında, çökme oldu. Kazada işçiler Abdulkadir T. (34), Mahir F. (33), Abdullah A. (46) ve Ahmet H. (28) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.