Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'deki cinayetin şüphelileri adliyede

        MARDİN'inMidyat ilçesinde Gevriye Akgüç´ün (92) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olan Gevriye Akgüç´ün cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'deki cinayetin şüphelileri adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'inMidyat ilçesinde Gevriye Akgüç´ün (92) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olan Gevriye Akgüç´ün cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        Olay, 6 Kasım´da kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra memleketine dönen Gevriye Akgüç´e, eşiyle birlikte komşu ziyaretinden döndüğü sırada, evinin önündeyken tabancayla ateş açıldı. Akgüç, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Akgüç, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti.

        Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olan Gevriye Akgüç´ün cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, hava yoluyla İstanbul'a gönderildi. Akgüç'ün cenazesinin, Zeytinburnu ilçesindeki Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        Olayla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan İ.A., İ.A. ve Ş.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Mardin'de silahlı saldırıda ölen 90 yaşındaki kişinin cenazesi İstanbul'da...
        Mardin'de silahlı saldırıda ölen 90 yaşındaki kişinin cenazesi İstanbul'da...
        Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 5 yaralı
        Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 5 yaralı
        İstismardan tutuklanan şüphelinin avukatı, şikayetçi kadının kız kardeşine...
        İstismardan tutuklanan şüphelinin avukatı, şikayetçi kadının kız kardeşine...
        Mardin Valisi Akkoyun, muhtarlarla görüştü
        Mardin Valisi Akkoyun, muhtarlarla görüştü
        Yaya geçidinde TIR'ın çarptığı yaya öldü
        Yaya geçidinde TIR'ın çarptığı yaya öldü