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        Mardin 1969 Spor´un yeni teknik direktörü Ender Alkan oldu

        Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine Ender Alkan getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 19:10
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        Mardin 1969 Spor´un yeni teknik direktörü Ender Alkan oldu
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        Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine Ender Alkan getirildi.

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ender Alkan ile resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp başkanı Rıdvan Aşar hazır bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile namağlup olarak bir yıl aradan sonra 3 Lig´e yükselme başarısı gösterildiği belirtilerek, "Mardin 1969 Sporumuzun bu başarısının en büyük mimarı hiç kuşkusuz Cevdet Uzunköprü ve ekibi olmuştur. Çok uzun ve yoğun bir sezonu şampiyonlukla taçlandırdıktan sonra 3´üncü Lig için bütçemiz doğrultusunda kadromuzu kurduk. Takımımız, TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup 2023-2024 Futbol sezonuna 4-0 gibi güzel bir başlangıç yaptı. Ancak geride kalan 9 haftada  8´inci haftayı BAY geçirerek ligde oynadığımız 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 11 puanla 9´uncu sırada bitirdik. Gelinen noktada takımımızın teknik direktörlüğünü üstlenen Cevdet Uzunköprü ile karşılıklı yaptığımız istişareler sonucu yollarımızı ayırma kararı aldık. Sayın Cevdet Uzunköprü´ye bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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