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        Mardin'de düzenlenen düğünde maganda ateşi; 7 yaralı

        MARDİN'inDerik ilçesinde, mahallede yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 00:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 00:50
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        Mardin'de düzenlenen düğünde maganda ateşi; 7 yaralı
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        MARDİN'inDerik ilçesinde, mahallede yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

        Olay, akşam saatlerinde Kırsal Göktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ömer Ç. (11), Özlem V. (29), Selman Y. (22), Gazal E. (18), Faike Y. (40), Narin T. (18) ve Ali E. (18), yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ömer Ç., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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