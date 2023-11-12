Mardin'de düzenlenen düğünde maganda ateşi; 7 yaralı MARDİN'inDerik ilçesinde, mahallede yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

MARDİN'inDerik ilçesinde, mahallede yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kırsal Göktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ömer Ç. (11), Özlem V. (29), Selman Y. (22), Gazal E. (18), Faike Y. (40), Narin T. (18) ve Ali E. (18), yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ömer Ç., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.