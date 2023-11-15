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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

        MARDİN'dehafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2´si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 06:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 06:20
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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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        MARDİN'dehafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2´si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Artuklu- Ömerli Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CVH 908 plakalı hafif ticari araç ile 34 PBV 63 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2´sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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