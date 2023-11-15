Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

MARDİN'dehafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2´si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Artuklu- Ömerli Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CVH 908 plakalı hafif ticari araç ile 34 PBV 63 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2´sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.