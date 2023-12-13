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        Evinde elektrik arızasını giderirken akıma kapılıp, öldü

        MARDİN´in Derik ilçesinde evindeki elektrik arızasını giderirken akıma kapılan Abdurahim Er (36), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:10
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        Evinde elektrik arızasını giderirken akıma kapılıp, öldü
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        MARDİN´in Derik ilçesinde evindeki elektrik arızasını giderirken akıma kapılan Abdurahim Er (36), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Derik ilçesinin kırsal Kuyulu Mahallesi´nde meydana geldi. Abdurahim Er, evinde elektrik arızasını giderirken akıma kapıldı. Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Er, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdurahim Er´in cenazesi, otopsi için morga konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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