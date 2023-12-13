Evinde elektrik arızasını giderirken akıma kapılıp, öldü
MARDİN´in Derik ilçesinde evindeki elektrik arızasını giderirken akıma kapılan Abdurahim Er (36), hayatını kaybetti.
MARDİN´in Derik ilçesinde evindeki elektrik arızasını giderirken akıma kapılan Abdurahim Er (36), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Derik ilçesinin kırsal Kuyulu Mahallesi´nde meydana geldi. Abdurahim Er, evinde elektrik arızasını giderirken akıma kapıldı. Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Er, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdurahim Er´in cenazesi, otopsi için morga konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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