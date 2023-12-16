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        Ayakkabı topuklarına gizlenmiş 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        MARDİN'in Midyat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, kadın ayakkabılarının topuklarına gizlenmiş 160 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:50
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        Ayakkabı topuklarına gizlenmiş 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, kadın ayakkabılarının topuklarına gizlenmiş 160 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 şüpheli, tutuklandı.

        Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, alınan bir ihbar üzerine Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Seyitler Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi´ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kolilerdeki kadın ayakkabılarının topuk kısımlarına yapılan özel bölmelere gizlemiş halde 160 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirdi. Toplam ağırlığı 26 kilo 500 gram olan haplara el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu bir şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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