Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kamışlı'da peş peşe 2 patlama

        MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu olan ve terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe 2 patlama gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamışlı'da peş peşe 2 patlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu olan ve terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe 2 patlama gerçekleşti.

        Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. 15 dakika arayla gerçekleşen patlamaların ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi. O anlar, Kamışlı'nın sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mardin'de kepçenin çarptığı 79 yaşındaki kişi öldü
        Mardin'de kepçenin çarptığı 79 yaşındaki kişi öldü
        GÜNCELLEME - Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2...
        GÜNCELLEME - Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2...
        Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ve diğer kızı...
        Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ve diğer kızı...
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Mardin'de terör ve İsrail protestosu; müftü ile papaz dua etti
        Mardin'de terör ve İsrail protestosu; müftü ile papaz dua etti
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı