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        Mardin'de şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

        MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde, sosyal medyada şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 21:26 Güncelleme: 19.01.2024 - 21:30
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        Mardin'de şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
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        MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde, sosyal medyada şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler hakkında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan bir şüpheli tespit edildi. Şüpheli, Kızıltepe ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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