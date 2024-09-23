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        Mardin'de 4'üncü kattan düşen çocuk öldü

        MARDİN'in Derik ilçesinde dengesini kaybederek oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşen Aram Akkaş (2), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 22:31 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:35
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        Mardin'de 4'üncü kattan düşen çocuk öldü
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        MARDİN’in Derik ilçesinde dengesini kaybederek oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki evinin balkonundan düşen Aram Akkaş (2), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi Koser caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Aram Akkaş, iddiaya göre 4’üncü katındaki evinin balkonundan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akkaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkaş’ın cenazesi, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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