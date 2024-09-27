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        Çalıştığı inşaattan düşen 14 yaşındaki Fırat, ağır yaralandı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen Fırat Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:25
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        Çalıştığı inşaattan düşen 14 yaşındaki Fırat, ağır yaralandı
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen Fırat Ö. (14), ağır yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Fırat Ö., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fırat Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fırat Ö.’nün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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