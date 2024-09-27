Çalıştığı inşaattan düşen 14 yaşındaki Fırat, ağır yaralandı
MARDİN'in Midyat ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen Fırat Ö.
MARDİN’in Midyat ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen Fırat Ö. (14), ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Fırat Ö., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fırat Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fırat Ö.’nün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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