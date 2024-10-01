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        Restore edilen 1700 yıllık Meryem Ana Kilisesi, kutsama ayiniyle yeniden ibadete açıldı

        MARDİN'in Midyat ilçesindeki 1700 yıllık Süryani Meryem Ana Kilisesi, 2 yıl süren restorasyon işleminin ardından düzenlenen kutsama ayini ile ibadete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:48 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:50
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        Restore edilen 1700 yıllık Meryem Ana Kilisesi, kutsama ayiniyle yeniden ibadete açıldı
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        MARDİN’in Midyat ilçesindeki 1700 yıllık Süryani Meryem Ana Kilisesi, 2 yıl süren restorasyon işleminin ardından düzenlenen kutsama ayini ile ibadete açıldı.

        Midyat ilçesinde 1980'li yıllara kadar 100'e yakın ailenin yaşadığı kırsal İzbırak Mahallesi’nde Süryaniler, terör olayları nedeniyle Avrupa ülkelerine göç etmeye başladı. 1993 yılında tamamen boşalan mahalleye aileler, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yeniden geri dönmeye başladı. Mahalledeki 1700 yıllık Süryani Meryem Ana Kilisesi için de 2 yıl önce restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla kilise, düzenlenen kutsama ayiniyle ibadete açıldı. Ayine, Midyat ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş, episkoposlar Hori Hanna Can ile Hori Gabriel Aktaş, yurt içi ve yurt dışından papaz, rahip ve şemmaslar ile Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Amerika, Avusturya'dan gelen çok sayıda Süryani aile katıldı. Metropolit Samuel Aktaş'ın önderliğinde yaklaşık 3 saat süren ayinde İncil'den bölümler ve ilahiler okudu, dualar edildi. Daha sonra Metropolit Aktaş, kiliseyi kutsayarak yeniden ibadete açıp, restorasyon çalışmasına destek veren Süryani hayırseverlere teşekkür etti. Ayin, Metropolit Aktaş'ın yaptığı konuşmanın ardından sona erdi. Katılımcılara yemek ikram edildi.

        ‘CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

        Rahibe Hatune Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bizim için bu kilise çok mühimdir. Bu kilise Meryem ana kilisesi, Mor Dimet’ten daha eskidir. Kilise olarak 1700 yıl civarına geliyor. Bugün söylüyoruz, bizim Cumhurbaşkanımıza selam söylüyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bu imkanlarımız şimdiye kadar yoktu. Cumhurbaşkanımız bu imkanı bize veriyor, teşekkür ediyoruz. Bütün kalbimizle, Zazlılar, İzbıraklılar size teşekkür ediyorlar. Bugün bayramdan daha büyüktür bizim için. Biz çok memnunuz bugün, dilimiz yetmez söylemeye” dedi.

        ‘SÜRYANİLER DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDU’

        Süryanilerin barış içinde köylerine döndüklerini ifade eden Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, “Bugün burada çok sayıda millet toplandı, Suriyeliler toplandı. Turabdin’den, Avrupa’dan, Amerika’dan, Avustralya’dan, birçok yerden toplandılar. Göç döneminde hiç kimse düşünmüyordu artık Süryanilerin buraya döneceğini. Şimdi gerçekten barış içinde, Selamet içinde çok hoş bir ortam içinde Süryaniler buraya dönüyorlar, çok rahatlar, çok sevinçlidirler. İnşallah böyle günler devam etsin, çoğalsın. Allah hepimizi korusun. Böyle günleri nasip etsin. Hepimizi ve çocuklarımıza torunlarımıza böyle güzel günler nasip etsin inşallah” diye konuştu.

        ‘BİZİM İÇİN MUKADDES BİR GÜN’

        Almanya’dan Kilise açılış törenine katılan Episkopos Hori Hanna Can, “Almanya’dan geldim, Hamburg’da yaşıyorum. 30 yıldır orada Süryani cemaatine ruhani hizmet yapıyorum. Bugün ziyaret olarak biz bu kilise için, takdisi için geldik ailece. Bizim için bugün, mukaddes bir gündür, çok mutluyuz. Türk devletine inşallah sulh ve selamet olsun. Daima barış olsun da bu cemaat, göç edenler geri dönsünler” dedi.

        Belçika’dan açılışa katılan Aydın Aslan, “Köylülerin buralara dönmesi ile beraber inşaatına, restorasyonuna karar verdik. Ve gerçekten idareden, devletin bize sunduğu, hükümetin bize Süryanilere sunduğu şeylere çok müteşekkiriz. Bugün görüyorsunuz, gördüğünüz gibi açılışını yapıyoruz. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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