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        Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava

        MARDİN'de yaşayan ve 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (49) hakkında, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürüp, elindeki görüntülerini sosyal medyada paylaştığı A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:15
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        Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava
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        MARDİN'de yaşayan ve 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (49) hakkında, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürüp, elindeki görüntülerini sosyal medyada paylaştığı A.E.'nin (25) şikayetçi olması nedeniyle, 'Şerefe karşı işlenen suçlar' kapsamında 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Olay, 2 Nisan'da, Mardin 1'inci Cadde'de meydana geldi. Amerikalı aktris ve fotomodel Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan 4 çocuk ve 2 torunu olan Melek Akarmut, 9 yıl önce Afyonkarahisar'dan Mardin'e yerleşti. Akarmut, burada sokak hayvanlarına gelir amacıyla sabun ve kolonya satmak için 6 metrekarelik iş yeri açtı. İddiaya göre Akarmut, iş yerinde çalışırken sosyal medyadan yayın yaptığı sırada A.E. isimli erkek dükkana girdi. Akarmut, dükkandaki ürünlerle ilgili bilgi almak istediğini söyleyen A.E.'ye sabun ve kolonya satışı yaptığını belirtti. Bu sırada A.E., Akarmut'un sağ bacağının diz altındaki 'Marilyn Monroe'nun yüzünün bulunduğu dövmeye bakmak istediğini söyledi. Akarmut, A.E.'ye dövmeci olup olmadığını sordu. Dövmeci olmadığını ancak dövmeyi merak ettiğini belirten A.E., elini Akarmut'un dizine doğru uzattı. Bacağını geri çeken Akarmut, "Dokunmayın. Siz kimsiniz bana dokunacaksınız, ne cesaretle?" dedi. A.E. ise "Sadece dövmeye dokunacaktım. Siz dokunmayın demediniz" yanıtını verdi. A.E., Akarmut'un uyarısı üzerine iş yerinden ayrıldı. O anlar, iş yeri kamerası tarafından kaydedildi. Polise giden Akarmut, A.E.'den kendisine tacizde bulunduğu suçlamasıyla şikayetçi oldu.

        KOVUŞTURMAYA GEREK OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamladı. A.E.'nin ifadesine başvuruldu. A.E. ifadesinde, kolonya almak için iş yerine gittiğini, Melek Akarmut'un dövmesini görünce dokunmak için izin istediğini ancak olumsuz yanıt alınca kolonyaların fiyatını öğrenip, iş yerinden ayrıldığını söyledi. Soruşturmayı tamamlayan başsavcılık, şüphelinin cinsel taciz kastıyla hareket ettiğine yönelik bir delil bulunmadığı, bu sebeple kamu davası açılmasını gerektirecek şekilde suçun işlendiği yönünde yeterli şüphe bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verdi.

        Bunun üzerine A.E. de Melek Akarmut'tan olay sırasında sosyal medyada yayın yaptığı ve iş yeri görüntülerini sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla 'kişisel verilerinin paylaşılması' suçlamasıyla şikayetçi oldu. A.E.'nin avukatı, Akarmut'un Amerikalı aktrise benzerliği nedeniyle müvekkilinin şaşkınlık yaşayarak bacağındaki dövmeyi de görünce izin isteyip dokunmak istediğini ancak tepkiyle kovulması üzerine iş yerinden ayrıldığını belirtti. A.E.'nin avukatı, Akarmut'un o anları sosyal medya hesabından 'Sapık tacizci' başlığı ve 'Köpekleri değil bunları toplasınlar barınağa bir zahmet, küpe de taksınlar' notuyla paylaşıp, müvekkilinin kamuoyu önünde küçük düşürdüğünü; onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğini, videonun hukuka aykırı yayıldığını, müvekkilinin olumsuz durumlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Akarmut da polis merkezine giderek ifade verdi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, A.E.'nin şikayeti üzerine Melek Akarmut hakkında ‘Şerefe karşı işlenen suçlar' kapsamında 2,5 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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