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        Avukata örgüt propagandasından gözaltı

        MARDİN'de Avukat Medeni Ayhan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:00
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        Avukata örgüt propagandasından gözaltı
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        MARDİN’de Avukat Medeni Ayhan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Avukat Medeni Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla Nusaybin ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde emniyete götürülen Medeni Ayhan'ın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Avukat Medeni Ayhan’ın 12 Ekim'de yapılacak Mardin Barosu Başkanlığı seçimlerinde aday olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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