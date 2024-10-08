Avukata örgüt propagandasından gözaltı
MARDİN'de Avukat Medeni Ayhan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
MARDİN’de Avukat Medeni Ayhan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Avukat Medeni Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla Nusaybin ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde emniyete götürülen Medeni Ayhan'ın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Avukat Medeni Ayhan’ın 12 Ekim'de yapılacak Mardin Barosu Başkanlığı seçimlerinde aday olduğu bildirildi.
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