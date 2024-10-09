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        Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 00:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:15
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        Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü S.U. (36), ağır yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. S.U. yönetimindeki 47 ABJ 518 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 PV 933 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.U., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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