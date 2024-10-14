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        AK Parti'li Yılmaz: Milletimiz ne dediyse, 'doğru olan o' diyoruz

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Milletimiz ne dediyse, 'doğru olan o' diyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:55
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        AK Parti'li Yılmaz: Milletimiz ne dediyse, 'doğru olan o' diyoruz
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “Milletimiz ne dediyse, ‘doğru olan o’ diyoruz. Bir yerlere takılıp kalmakla asla olmuyor. Bir şeyleri geride bırakıp, yeni bir temiz sayfa açıp, yeni bir bakış açısıyla beraber ‘geleceğe daha umutla, daha heyecanla bakayım’ı gerçekleştirenlerin muvaffak olduğu bir yarış bu” dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin’de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz, daha sonra istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Programa AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Ayşe Sula Köseoğlu ile Adnan Günnar, Milletvekili Faruk Kılıç, İl Başkanı Mehmet Uncu, ilçe başkanları, belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı.

        'SANDIĞIN BİR DİLİ VAR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ'

        Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, 31 Mart 2023 seçimlerinin ardından 50'den fazla ili ziyaret ettiğini ve buna da devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

        “Biz ‘sandık bize ne dedi?’ diyoruz. Oransal olarak ifade etmesinden öteye sandığın bir dili var diye düşünüyoruz. O dil zaman zaman bizi takdir ediyor, zaman zaman da sizi bundan öncekinden daha gayretli, çalışkan ve gayretli gördüm diyor. ‘Allah yolunuzu açık etsin, yine sizinle yol yürüyeceğiz’ diyor. Veya sandık diyor ki; ‘Biraz daha fazla çalışman lazım, azıcık sizde rehavet gördüm’ diyor. Biz onu da okuyoruz. Her ikisini de her iki değerlendirmeyi de öpüyoruz ve başımızın üstüne koyuyoruz. Milletimiz ne dediyse, ‘Doğru olan o’ diyoruz. Bir yerlere takılıp kalmakla asla olmuyor. ‘Geleceğe daha umutla, daha heyecanla bakayım’ı gerçekleştirenlerin muvaffak olduğu bir yarış bu. Aksi takdirde, bunu yapamadığınız takdirde bir yere takılıp kalıyorsanız, takıldığınız yerde de sonuçta hem kendinize zarar veriyorsunuz hem davaya zarar veriyorsunuz. Allah'ın izniyle siz bu takılmışlardan değilsiniz. Hiçbir zaman da olmayacaksınız.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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