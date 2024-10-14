AK Parti'li Yılmaz: Milletimiz ne dediyse, 'doğru olan o' diyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “Milletimiz ne dediyse, ‘doğru olan o’ diyoruz. Bir yerlere takılıp kalmakla asla olmuyor. Bir şeyleri geride bırakıp, yeni bir temiz sayfa açıp, yeni bir bakış açısıyla beraber ‘geleceğe daha umutla, daha heyecanla bakayım’ı gerçekleştirenlerin muvaffak olduğu bir yarış bu” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin’de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz, daha sonra istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Programa AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Ayşe Sula Köseoğlu ile Adnan Günnar, Milletvekili Faruk Kılıç, İl Başkanı Mehmet Uncu, ilçe başkanları, belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı.