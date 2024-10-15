Mardin'de iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİMidyat- Dargeçit karayolu kırsal Gülveren Mahallesi yakınında akşam saatlerinde plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardaki N.
HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ
Midyat- Dargeçit karayolu kırsal Gülveren Mahallesi yakınında akşam saatlerinde plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardaki N.A. (43), B.G. (18), B.M. (34) ve Hasan Çiçek (45) yaralandı. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hasan Çiçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çiçek’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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