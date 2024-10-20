Mardin'de PKK'ya operasyon için 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilanı; 2 kırsal mahallede sokağa çıkmak yasaklandı

MARDİN Valiliği, Savur ilçesine bağlı kırsal Pınardere ve Yeşialan mahalleri sınırlarında bulunan bölgelerin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini ve 2 mahallede operasyonlar sona erene kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Savur ilçesi kırsal Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle 2 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini ve operasyonlar sona erene kadar 2 mahallede de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: