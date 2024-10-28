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        Kereste atölyesinde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:05
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        Kereste atölyesinde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki bir kereste atölyesinde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 30 personel ve 8 araç sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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