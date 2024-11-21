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        Mardin'de adliye önünde silahlı kavga kamerada; 4 yaralı

        MARDİN'de, duruşma çıkışı adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i avukat, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:20
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        Mardin'de adliye önünde silahlı kavga kamerada; 4 yaralı
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        MARDİN'de, duruşma çıkışı adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i avukat, 4 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Mardin Adliyesi önünde meydana geldi. Görülen bir davanın duruşması sonrası iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla açtıkları ateşte Avukat Aslan T. (42) ile aynı aileden Muhammed A. (20), Burhan A. (45) ve Mehmet Sait A. (52) yaralandı. Diğer şüpheliler ise hafif ticari araçla kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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